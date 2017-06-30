Мигрант выпрыгнул со 2 этажа суда и убежал в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Мигрант из Таджикистана выпрыгнул со второго этажа здания суда и убежал на травмированных ногах, – мужчину ждет выдворение, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Иностранец в сопровождении сотрудников отдела по вопросам миграции ОП «Калининский» ожидал рассмотрения административного дела в коридоре на втором этаже суда. Поскольку окно было открыто из-за духоты, мужчина выпрыгнул в него и убежал.

«Мигранту грозило административное выдворение за пределы РФ, так как он проживал в Челябинске без документов, подтверждающих право на въезд и пребывание в стране. На него был составлен протокол по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ», – рассказала консультант Калининского райсуда Лариса Аверьянова.

Известно, что иностранца задержали в тот же вечер с травмами ног. Однако в пресс-службе УМВД России по Челябинску информацией об инциденте не располагают.