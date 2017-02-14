Вт, 14.02.2017, 11:53 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 14 февраля 2017 года, 10:37

18+ Магнитогорец пытался утопиться в ледяной реке на глазах у горожан


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорские спасатели вытащили из реки Урал местного жителя, пытавшегося утопиться, – мужчина на глазах у очевидцев спрыгнул с моста в воду, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел 13 февраля вечером в районе Южного моста, где вода в реке не замерзает. Один из рыбаков заметил, как молодой человек спрыгнул с моста и начал тонуть. Очевидец выбежал на террасу, остановил машину и попросил вызвать помощь.

«Областные спасатели, прибыв на реку Урал, спустили лодку вниз. В это время мужчина уже находился под мостом, виднелась лишь голова. Подплыв к нему, спасатели извлекли тонущего из воды. На тот момент признаков жизни он не подавал. Тогда сотрудники спасотряда оказали ему первую доврачебную помощь, после чего молодой человек начал дышать. Далее он был передан бригаде скорой помощи», – рассказали в пресс-центре Челябинской областной службы спасения.

Сейчас мужчина находится в реанимации. На вид ему около 30 лет. В его вещах была обнаружена записка суицидального характера.

Для всех, кто находится в состоянии депрессии и стресса, а также страдает от проблем, которые кажутся неразрешимыми, в Челябинской области существуют «телефоны доверия». Квалифицированные психологи МБУ СО «Кризисный центр» бесплатно готовы оказать помощь. В любое время суток взрослые могут звонить по номеру 8 (351) 735-51-61, дети и подростки – 8-800-2000-122.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: попытка суицида, новости магнитогорска, река урал
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 539
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Происшествия»

сегодня, 09:25
Водитель задавил 14-летнюю девочку, проехав на красный, в Миассе
вчера, 15:20
Lexus влетел в толпу пешеходов после ДТП у ЮУрГУ: 4 человека доставлены в больницу
вчера, 15:10
Челябинец поджег собутыльницу в ходе внезапной ссоры
вчера, 14:00
СРОЧНО! Иномарка отлетела в остановку после тройного ДТП у ЮУрГУ: есть пострадавшие
вчера, 12:58
Челябинец пугал сотрудников алкомаркета пистолетом
вчера, 11:18
Автобус вспыхнул около деревни в Аргаяшском районе
10 февраля, 19:14
Пассажирский поезд протаранил КамАЗ под Аргаяшом: 1 погиб, 2 пострадали
10 февраля, 17:15
Поезд сбил КамАЗ на ж/д переезде под Челябинском
10 февраля, 15:35
16+ Вылетевшая на встречку иномарка устроила смертельное ДТП на Шершнях
10 февраля, 12:06
Пожарная машина протаранила не пропустившую ее иномарку в Челябинске
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

  • Приходится носить маску
    5%
  • Бывает головокружение
    12%
  • Отмечаю насморк и слезоточивость
    21%
  • Бывает легкая одышка и кашель
    30%
  • Не сказывается
    18%
  • Ухудшается настроение
    14%

Всего проголосовало: 961

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость