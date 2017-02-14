18+ Магнитогорец пытался утопиться в ледяной реке на глазах у горожан

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Магнитогорские спасатели вытащили из реки Урал местного жителя, пытавшегося утопиться, – мужчина на глазах у очевидцев спрыгнул с моста в воду, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел 13 февраля вечером в районе Южного моста, где вода в реке не замерзает. Один из рыбаков заметил, как молодой человек спрыгнул с моста и начал тонуть. Очевидец выбежал на террасу, остановил машину и попросил вызвать помощь.

«Областные спасатели, прибыв на реку Урал, спустили лодку вниз. В это время мужчина уже находился под мостом, виднелась лишь голова. Подплыв к нему, спасатели извлекли тонущего из воды. На тот момент признаков жизни он не подавал. Тогда сотрудники спасотряда оказали ему первую доврачебную помощь, после чего молодой человек начал дышать. Далее он был передан бригаде скорой помощи», – рассказали в пресс-центре Челябинской областной службы спасения.

Сейчас мужчина находится в реанимации. На вид ему около 30 лет. В его вещах была обнаружена записка суицидального характера.

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