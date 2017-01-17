Лифт выгорел в жилом доме в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Тракторозаводском районе Челябинска устанавливаются обстоятельства пожара в подъезде жилого дома – в результате возгорания полностью уничтожена кабина лифта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, возгорание произошло днем в лифтовой кабине девятиэтажки по улице Мамина, 25-А.

Пламя полностью уничтожило кабину лифта, а также 20 погонных метров кабеля интернет-провайдера. В тушении было задействовано от МЧС три единицы техники и восемь человек.Эвакуация жильцов не потребовалась.