Из-за пожара 50 человек эвакуированы из больницы в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Из-за сильного задымления из отделения пульмонологии ГКБ №1 эвакуировали 50 медиков и пациентов – пожар начался из-за микроволновки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В среду, 5 июля, поздно вечером на 10-м этаже терапевтического корпуса Горбольницы №1 на Воровского,16 произошло возгорание. Из-за короткого замыкания вспыхнула микроволновая печь. Открытое горение ликвидировано в 22.35.

«Из-за сильного задымления с этажа проведена эвакуация 50 человек – 33 больных и 17 человек медицинского персонала. Погибших и пострадавших нет», – рассказали в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

Мероприятия завершены в 23.23.