Иномарка сбила 4 пешеходов в Челябинске, одна из пострадавших – в реанимации

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Стали известны некоторые подробности дорожно-транспортного происшествия на улице Доватора в Челябинске, где вечером 11 мая иномарка сбила четырех пешеходов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации отделения пропаганды безопасности дорожного движения городской ГИБДД, 59-летний водитель Volkswagen при повороте налево совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении прямо Renault под управлением мужчины 1971 года рождения.

«В результате столкновения последний автомобиль изменил направление движения и совершил наезд на четырех пешеходов, стоявших у края проезжей части», – говорится в сообщении.

В итоге 17-летняя девушка с переломом костей таза доставлена в реанимацию, ее сверстница получила травмы ног, у двух мужчин 1971 и 1984 годов рождения – черепно-мозговые травмы.

По факту аварии проводится проверка.

Напомним, что сегодня, 13 мая, в Челябинске проходит мероприятие по профилактике аварийности с участием пешеходов. Экипажи ДПС приближены к нерегулируемым пешеходным переходам. «Инспекторы проконтролируют правила проезда "зебр" водителями, а также соблюдение ПДД пешими участниками движения», – уточнили в ГИБДД.

В ведомстве напомнили, что перед выходом на проезжую часть пешеход должен оценить расстояние до приближающегося транспортного средства. «Пешеход должен смотреть налево, направо и еще раз налево. Водители остановились и пропускают – пешеход может идти, но убедившись, что во втором, в третьем рядах и водители со встречного направления также уступают ему дорогу», – напомнили в Госавтоинспекции.

Водители при приближении к пешеходному переходу обязаны снизить скорость и уступить дорогу переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути).