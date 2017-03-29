Иномарка с наркотиками протаранила 5 авто в Копейске, скрываясь от полиции

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Трое челябинцев на иномарке протаранили пять автомобилей, скрываясь от полицейских в Копейске, – у мужчин нашли наркотики, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел 27 марта. Копейские сотрудники полиции, проводившие мероприятие по борьбе с оборотом наркотиков, обратили внимание на подозрительный Ford, стоявший у дороги. Когда стражи порядка подошли к авто и попросили водителя и пассажиров выйти, иномарка рванула прочь, но уехать далеко злоумышленники не смогли.

«Машину занесло и Ford задел сначала один автомобиль, затем протаранил еще четыре. Всего пострадали пять транспортных средств. После ДТП нарушителей задержали сотрудники полиции. При обыске у всех троих мужчин, вышедших из иномарки, было обнаружено наркотическое средство. У одного при себе был крупный размер запрещенного вещества, у двоих – особо крупный», – рассказала специалист по работе со СМИ ОМВД по Копейску Нина Русина.

Всем задержанным от 29 до 39 лет. Двое водворены в изолятор, третий находится под подпиской о невыезде. Возбуждены уголовные дела по частям 2, 3 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение и перевозка наркотиков).

Ольга Плеханова,

фото из группы «Подслушано Копейск»