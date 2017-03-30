Грузовой поезд сбил пенсионерку в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области грузовой поезд насмерть сбил 72-летнюю женщину – пенсионерка шла по железнодорожному пути, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Происшествие случилось днем 29 марта на 2 125 километре третьего пикета перегона Чернявская – Козырево (Южно-Уральская железная дорога).

«Женщина шла по железнодорожному пути, на подаваемые машинистом грузового поезда сигналы большой громкости не реагировала, было применено экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось», – сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

По факту гибели пенсионерки проводится доследственная проверка, опрошены сотрудники локомотивной бригады, близкие родственники, выясняются все обстоятельства и причины происшествия.