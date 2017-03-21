«Гейзер» высотой с 5-этажку забил во дворе дома в центре Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудники МУП «ЧКТС» выехали устранять коммунальную аварию во дворе жилого дома в Советском районе Челябинска – гейзер, вырвавшийся из-под асфальта, затопил дорогу и разбросал вокруг щебень, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 21 марта, днем из-под асфальта во дворе домов 92 и 94 по улице Свободы забила струя горячей воды. Припаркованные рядом автомобили попали под обстрел щебня и грязи. Водой залило близлежащие улицы.

В данный момент вода уже перекрыта. Сотрудники «ЧКТС» устраняют порыв тепловой сети.

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