Этническая наркогруппировка задержана в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области задержаны участники этнической организованной преступной группы, занимающейся незаконным оборотом наркотических веществ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сотрудниками Управления Уголовного розыска ГУ МВД по Челябинской области, отдела по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального Отдела полиции "Кыштымский" совместно с коллегами из территориальных органов внутренних дел, регионального УФСБ при силовой поддержке ОМОНа Росгвардии проведен комплекс оперативно-следственных мероприятий, в ходе которых задержаны участники этнической ОПГ, занимающейся незаконным оборотом наркотических веществ синтетического происхождения», – сообщили в МВД.

При производстве обысков в Челябинске, Копейске, Кыштыме, Каслях и Каслинском районе было изъято более 330 граммов синтетического наркотика. Следователями возбуждены дела по признакам состава преступления, предусмотренного частями 2 и 3 статьи 228, а также частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание предусматривает пожизненное лишение свободы.

В отношении пяти фигурантов дел избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.