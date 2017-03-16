ВНИМАНИЕ. Двухметровый мошенник из Миасса снимает квартиры и похищает вещи хозяев

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Миасса (Челябинская область) разыскивается за серию мошенничеств, кражи и рукоприкладство – представляясь чужими именами, мужчина снимает квартиры и похищает оттуда вещи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Полицейские просят внимательно посмотреть на фото мужчины, разыскиваемого за серию преступлений. Злоумышленник снимает квартиры в городах Челябинской области, выдавая себя за других людей, затем пропадает вместе с бытовой техникой и мебелью хозяев. В отношении него возбуждены дела по статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью), 159 УК РФ (мошенничество) и 158 УК РФ (кража).

Настоящее имя разыскиваемого – Сергей Владимирович Филь 13.09.1980 года рождения. Согласно фото из ориентировки его рост составляет около 2 метров.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам, обладающим какой-либо информацией о местонахождении мужчины, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 8-351-900-74-29, 8-919-115-19-44 – УУР ГУ МВД России по Челябинской области; 8-902-860-01-66 – ОУР ОМВД России по Миассу. Конфиденциальность гарантируется.