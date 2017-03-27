Двухлетний мальчик выпал из окна 4 этажа в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полиция Челябинска проверяет обстоятельства падения из она двухлетнего ребенка – мальчик получил перелом руки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел 25 марта. Из окна четвертого этажа многоэтажки в Ленинском районе упал двухлетний мальчик. Ребенок получил различные травмы, в том числе перелом руки, однако жизнь его уже вне опасности.

«На место выезжали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. По предварительным данным, семья, где воспитывался ребенок, характеризуется как благополучная», – рассказали в пресс-службе УМВД по Челябинску.

По факту произошедшего проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося.