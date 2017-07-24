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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 24 июля 2017 года, 10:41

Двое погибли, трое пострадали в ДТП в Увельском районе


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В результате столкновения двух грузовых и легкового автомобилей в Увельском районе (Челябинская область) погибли два человека, еще трое, включая 12-летнего ребенка, пострадали, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы регионального полицейского главка, дорожно-транспортное происшествие случилось утром 24 июля на 77 километре трассы Челябинск – Троицк у поселка Нагорный.

«Водитель Renault Logan, двигаясь по мосту, выехал на встречную полосу, где совершил касательное столкновение с грузовым DAF, а затем – лобовое с Hino», – сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

В результате аварии водитель иномарки и его пассажир-женщина 1976 и 1973 годов рождения погибли на месте. Трое пассажиров – 2005, 1993 и 1997 годов рождения – с различными травмами были направлены в Южноуральскую больницу.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все причины произошедшего.

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Теги: новости южноуральска, дтп на трассе, новости увельского района
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