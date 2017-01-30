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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 30 января 2017 года, 11:14

Две женщины и ребенок разбились в крупном ДТП под Верхнеуральском


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Госавтоинспекция Верхнеуральского района (Челябинская область) устанавливает обстоятельства автокатастрофы на трассе Южноуральск – Магнитогорск, в результате которого два человека госпитализированы, трое, включая школьника, погибли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Главка МВД.

Авария произошла днем в воскресенье, 29 января, на 115-м километре указанной автодороги, в 4 км от поселка Сухтелинский. По предварительным данным, водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем Nissan X-Trail, выехав на встречную полосу при попытке обгона, совершил столкновение с автомобилем Toyota Avensis под управлением мужчины 1971 года рождения.

В результате ДТП пассажиры Toyota, женщина 1973 года рождения и мальчик 2006 года рождения, а также 76-летняя пассажирка Nissan получили смертельные травмы. Водители обеих машин госпитализированы.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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Теги: дтп на трассе, новости верхнеуральска
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