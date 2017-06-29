Две 15-летние школьницы сожгли венок на памятнике ВОВ в Южноуральске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Южноуральске (Челябинская область) две 15-летние подруги задержаны за поджог венка на мемориале «Вечная память павшим» – девочки решились на правонарушение после распития алкоголя, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел ночью у вечного огня в Южноуральске. Две школьницы, выпив пива и джин-тоника, решили привлечь внимание прохожих и посмеяться при помощи поджога венка на мемориале «Вечная память павшим». Когда он загорелся, подростки скрылись. В результате на мемориале расплавился пластик и сломалась плитка.

«Сообщение об акте вандализма поступило в МО МВД "Южноуральский". Сотрудники полиции установили и поймали нарушительниц. Возбуждено дело по части 2 статьи 214 УК РФ – "Вандализм, совершенный группой лиц". Решается вопрос о постановке данных лиц на профилактический учет в группу по делам несовершеннолетних», – рассказала инспектор ПДН МО МВД «Южноуральский» Зоя Корнева.

Кроме того, за прогулки в ночное время без сопровождения родителей и отсутствие надлежащего контроля за своими несовершеннолетними детьми, распитие ими алкогольных напитков, на законных представителей составлены протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолетних детей) и статье 20.22 КоАП (употребление алкогольных и спиртосодержащих напитков лицами, не достигшими 16-летнего возраста).