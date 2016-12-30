Два килограмма героина изъято в Челябинской области, задержаны трое

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области сотрудниками полиции изъято около 2 килограммов героина, общая стоимость которого составляет примерно 2 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков областного Главного управления МВД в Челябинске задержаны 38-летняя женщина и 41-летний мужчина, которые сбыли героин массой около 48 граммов. Позднее в квартире злоумышленницы по улице Новороссийская было обнаружено 185 граммов аналогичного наркотического средства», – сообщили в пресс-центре полиции.

Оперативники выяснили, что героин челябинцы купили у гражданина Таджикистана 1968 года рождения – он задержан в Копейске за сбыт около 500 граммов героина. «По адресу его проживания, в частном доме по улице Пекинская, было обнаружено еще более 1 кг героина», – уточнили в МВД.

В Челябинске мужчина, которого суд отправил в СИЗО, и женщина, находящаяся под домашним арестом, обвиняются в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.

В отношении гражданина Таджикистана в отделе МВД по Копейску возбуждено уголовное дело за сбыт наркотических средств в крупном размере и покушении на это преступление, но уже в особо крупном размере. Мужчина находится под стражей.

Таким образом, полицейским удалось предотвратить распространение порядка 20 тыс. условных доз героина.