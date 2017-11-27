Два человека разбились в ДТП под Бредами

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Брединском районе (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором сегодня, 27 ноября, погибли два человека, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Авария произошла около 13.00 на 105-м километре автодороги Кизильское – Бреды – КПП Мариининское. По предварительным данным, 36-летний житель поселка Бреды, управляя автомобилем BMW 525, не справился с управлением, допустил занос транспортного средства, после чего совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и неустановленная пассажирка скончались на месте происшествия.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, организованы объезд места происшествия и эвакуация поврежденного автотранспорта. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.