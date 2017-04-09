Два человека погибли в ДТП на станции Смолино
Два человека погибли в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Сосновском районе (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, смертельная авария произошла вечером 8 апреля на станции Смолино.
«У дома 6 по улице Набережной столкнулись Subaru и ВАЗ-2107. В результате ДТП оба водителя – 1990 и 1959 годов рождения – получили травмы, от которых скончались на месте», – уточнили в полиции.
В настоящее время сотрудники районного ОМВД устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.