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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 15 февраля 2017 года, 17:54

18+ Домашний тиран зарезал гостя, заступившегося за его жену, в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске арестован 41-летний мужчина, убивший сожителя падчерицы во время пьяных посиделок, – потерпевший получил удар ножом в грудь, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в одной из квартир дома по улице Долматовская, где распивали спиртное хозяйка, ее муж, дочь и ее бойфренд. В ходе вечеринки супруги поссорились, и мужчина набросился на жену с кулаками. За женщину заступился сожитель дочери. В ходе конфликта агрессор схватил нож, ранил молодого человека в грудь и убежал. По «горячим следам» он был задержан бойцами Нацгвардии.

«Потерпевший скончался на месте. Злоумышленник признал свою вину частично. Пояснил, что ударил противника ножом в грудь за то, что тот вмешался в его ссору с женой, но не желал ему смерти», – рассказал следователь СО по Металлургическому району СУ СКР по Челябинской области Дмитрий Головин.

По ходатайству следствия челябинец заключен судом под стражу. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается.

Ольга Плеханова

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Теги: побои, чмз, новости челябинска, домашнее насилие, росгвардия
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