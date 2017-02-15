18+ Домашний тиран зарезал гостя, заступившегося за его жену, в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске арестован 41-летний мужчина, убивший сожителя падчерицы во время пьяных посиделок, – потерпевший получил удар ножом в грудь, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в одной из квартир дома по улице Долматовская, где распивали спиртное хозяйка, ее муж, дочь и ее бойфренд. В ходе вечеринки супруги поссорились, и мужчина набросился на жену с кулаками. За женщину заступился сожитель дочери. В ходе конфликта агрессор схватил нож, ранил молодого человека в грудь и убежал. По «горячим следам» он был задержан бойцами Нацгвардии.

«Потерпевший скончался на месте. Злоумышленник признал свою вину частично. Пояснил, что ударил противника ножом в грудь за то, что тот вмешался в его ссору с женой, но не желал ему смерти», – рассказал следователь СО по Металлургическому району СУ СКР по Челябинской области Дмитрий Головин.

По ходатайству следствия челябинец заключен судом под стражу. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается.

Ольга Плеханова