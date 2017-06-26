Cветофор рухнул на проезжую часть в центре Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Светофор со стрелкой упал на проезжую часть напротив челябинского цирка – ржавая конструкция не выдержала сильного ветра, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В воскресенье, 25 июня, около 17.00 на пересечении улиц Кирова и Братьев Кашириных на проезжую часть упал светофор. Ни пешеходов, ни автомобилей в тот момент под ним не оказалось. Со слов очевидцев, место излома было покрыто ржавчиной.

По предварительным данным, конструкция не выдержала сильного ветра. Напомним, вчера МЧС распространило штормовое предупреждение о шквалистом усилении ветра до 21-26 м/с при грозах.

К позднему вечеру светофор был уже восстановлен. В настоящий момент движение на перекрестке рабочее.

Фото из групп «Регион-74 | Челябинск» и «Местоположение ДПС Челябинск™|МДПС»

