Четырехлетний ребенок погиб на пожаре в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Аргаяшском районе (Челябинская область) на пожаре погиб четырехлетний ребенок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Возгорание частного дома в поселке Горный произошло днем в воскресенье, 19 марта. К моменту прибытия первого пожарного подразделения происходило открытое горение деревянного жилого дома и легкового автомобиля.

«Из горящего дома успели выбраться мужчина и женщина, которые сообщили пожарным, что внутри остался четырехлетний сын. Проникнуть в дом не представлялось возможным. Лишь после ликвидации открытого горения было обнаружено тело ребенка 2013 года рождения», – сообщили в региональном управлении МЧС.

Там уточнили, что выяснению обстоятельств возникновения пожара препятствовал языковой барьер: мужчина очень плохо говорит по-русски, а женщина и вовсе его не знает. «Они получили ожоги и травмы различной степени тяжести и были направлены в медицинское учреждение», – добавили спасатели.

В настоящее время устанавливается владелец дома, проводится доследственная проверка. Пострадавшие являлись квартиросъемщиками и не имели гражданства РФ. Причина пожара устанавливается, на месте работают сотрудники отделения дознания.

По предварительным данным, к трагедии могла привести детская шалость с огнем.