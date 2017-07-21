Четыре пассажира маршрутки оказались в больнице после столкновения с грузовиком в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Четыре пассажира маршрутки оказались в больнице после столкновения с грузовиком в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 21 июля, около 14.40 по местному времени. Напротив дома № 7 по улице Энтузиастов водитель Ford Transit (маршрутное такси № 75, ООО «Консул») совершил столкновение с остановившимся впереди Scania.

«В результате произошло падение пассажиров в салоне автобуса. По предварительным данным, с места аварии в медицинские учреждения были доставлены четыре человека», – сообщил командир полка ДПС ГИБДД УМВД России по Челябинску Виталий Седов.

По его словам, маршрутным такси управлял мужчина 1954 года рождения, Scania – 31-летний.

По факту ДТП проводится административное расследование, устанавливаются все его обстоятельства.

Комментарий командира полка ДПС ГИБДД УМВД России по Челябинску Виталия Седова.