Четыре человека пострадали при лобовом столкновении ВАЗов в Миассе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Миассе (Челябинская область) в результате лобового столкновения двух ВАЗов пострадали четыре человека, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано вечером 8 марта 2017 года.

«В Миасский спасотряд от ЕДДС поступил вызов в поселок Северные Печи. Там, на въезде в населенный пункт, произошло лобовое столкновение ВАЗ-2110 и ВАЗ-21099. В автомобилях находилось по два человека, все получили травмы различной степени тяжести», – сообщает пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Сотрудники ПСС совместно с пожарными эвакуировали пассажирку из «десятки» и передали ее бригаде скорой медпомощи.

По факту ДТП проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства.