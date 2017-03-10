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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 10 марта 2017 года, 21:39

Четыре человека погибли после лобового столкновения и пожара на трассе под Троицком


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

 В Троицком районе (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства гибели четырех человек в ДТП с пожаром, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Главка МВД.

Инцидент произошел в пятницу,10 марта, около восьми часов вечера на 32-м километре автодороги село Степное – Троицк: влобовую столкнулись автомашины ВАЗ-2109 и ВАЗ-21099.

В результате автоаварии водители обеих машин и пассажиры «девятки» погибли на месте. По словам очевидцев, «девятка» загорелась и живым из нее никому выбраться не удалось.

В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, а также личности погибших.

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Теги: дтп на трассе, новости троицка
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