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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 11 июля 2017 года, 11:42

Челябинка получила ушиб мозга в ДТП с маршруткой на ЧМЗ


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске устанавливаются обстоятельства ДТП с участием маршрутного такси – автобус наехал на женщину на «зебре», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД города.

Инцидент произошел в дневное время в понедельник, 10 июля, в Металлургическом районе. «Установлено, что у дома 66 по улице Сталеваров 46-летний водитель автобуса Peugeot Boxer (маршрут № 94) совершил наезд на женщину, пересекавшую проезжую часть дороги в зоне регулируемого пешеходного перехода на разрешающий сигнал светофора», – рассказали в Госавтоинспекции.

В результате дорожно-транспортного происшествия челябинка 1983 года рождения получила травмы – с ушибом мягких тканей головы и ушибом головного мозга она госпитализирована.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Теги: дтп с маршруткой, чмз, дтп в челябинске
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