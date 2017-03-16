НУЖНА ПОМОЩЬ. Челябинец сдал полиции мошенницу, «окучивавшую» его престарелую мать

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Челябинска сдал полиции 28-летнюю уроженку Удмуртии, которую обнаружил на пороге квартиры своей пожилой матери, – женщина вместе с подругой производила манипуляции с деньгами пенсионерки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

В среду, 15 марта, днем в квартиру дома по улице Куйбышева (Курчатовский район) пришли две женщины. Дверь им открыла 78-летняя пенсионерка. Гостьи представились соцработницами и сообщили, что в скором времени будет производиться обмен денежных средств, а для этого нужно переписать номера купюр, имеющихся в наличии. Пенсионерка передала им пачку денег.

«В момент "переписывания номеров" пришел сын пенсионерки и попросил женщин предъявить документы. Услышав данное требование, незваные гостьи вернули деньги и попытались скрыться. Мужчина успел задержать одну из них и вызвал полицию. При проверке пенсионерка недосчиталась 7 тыс. рублей, с которыми успела скрыться соучастница», – говорится в сообщении.

Полицейские доставили женщину в ОП «Курчатовский», где выяснилось, что она является 28-летней уроженкой Удмуртии. Личность и местонахождение второй женщины устанавливаются. Возбуждено дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.

Стражи порядка предполагают, что подозреваемая может быть причастна к аналогичным преступлениям. Пострадавших призывают обращаться в полицию по телефонам дежурной части УМВД России по Челябинску: 265-02-00, 267-77-04, 02, 8-951-127-51-79 или в районный отдел по месту совершения преступления.

Врио начальника УМВД по Челябинску Дмитрий Золотухин обращает внимание челябинцев на необходимость проявлять бдительность, не впускать в квартиры незнакомых граждан и ни под каким предлогом не передавать им свои сбережения.

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