Челябинец поджег собутыльницу в ходе внезапной ссоры

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Челябинска задержан за избиение и поджог собутыльницы – инцидент произошел вечером в субботу, 11 февраля, в Тракторозаводском районе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Наряд вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ задержал 35-летнего жителя одной из квартир дома 56 по улице Томинская по подозрению в причинении вреда здоровью женщины 1967 года рождения.

«Задержанный пояснил, что распивал с потерпевшей спиртные напитки. После внезапно возникшего конфликта задержанный нанес ей удары в область головы, а затем, облив горючими материалами, поджег ее, причинив термические ожоги головы, шеи и левой кисти», – говорится в сообщении.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), санкция которой предусматривает до 3 лет лишения свободы.