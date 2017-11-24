Бойцы службы спасения удержали 16-летнюю челябинку от прыжка с 13 этажа

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Бойцы Челябинской городской службы спасения удержали 16-летнюю девушку от непоправимого поступка – школьница собиралась прыгнуть с высотки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Инцидент произошел в Центральном районе около двух часов дня в пятницу, 24 ноября. «С подъездного балкона, расположенного на 13 этаже 14-этажного дома, пыталась выпрыгнуть 16-летняя девушка. Прибывшие спасатели проникли на балкон со стороны подъезда. Путем переговоров специалисты службы спасения смогли подойти к девушке и эвакуировать ее в безопасное место, затем передали врачам скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении.

Для всех, кто находится в состоянии депрессии и стресса, а также страдает от проблем, которые кажутся неразрешимыми, в Челябинской области существуют «телефоны доверия». Квалифицированные психологи МБУ СО «Кризисный центр» бесплатно готовы оказать помощь. В любое время суток взрослые могут звонить по номеру 8 (351) 735-51-61, дети и подростки – 8-800-2000-122.