Более 30 жильцов многоэтажки эвакуированы из-за пожара на крыше в Магнитогорске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) устанавливаются причины пожара на крыше восьмиэтажного дома – из-за возгорания были эвакуированы более 30 человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Главка МЧС.

Сообщение о возгорании поступило пожарным в 15.23 – звонил случайный прохожий, заметивший дым, вырывавшийся из-под кровли восьмиэтажного дома. Огнеборцы были на месте уже через четыре минуты. Пожару был присвоен повышенный номер сложности – 1-БИС – из-за особенностей здания и большого количества людей, находящихся внутри.

«Основные усилия были направлены на спасение людей: 4 звена газодымозащитной службы осуществляли поквартирный обход и вводили граждан на свежий воздух. Всего пожарные вывели по маршевым лестницам 31 человека, в том числе восьмерых детей. Никто из них в помощи не нуждался», – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли служба пожаротушения и руководство магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона. Тем временем, на кровле дома уже работали несколько пожарных расчетов: с помощью четырех стволов «А» и одного ствола «Б» в 16.05 распространение огня было остановлено на площади 60 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано через 14 минут.

Сейчас специалисты выясняют причину пожара и размер ущерба, причиненный огнем.