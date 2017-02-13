Автобус вспыхнул около деревни в Аргаяшском районе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Аргаяшском районе (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства загорания пассажирского автобуса – воспламенение в моторном отсеке произошло ранним утром в воскресенье, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региона.

Инцидент произошел 12 февраля в 06.17 неподалеку от деревни Ишалино. Загорелся моторный отсек автобуса. Уже в 06.52 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.

На тушении возгорания были задействованы пять человек и две единицы техники.