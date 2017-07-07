Аргаяшские спасатели не дали утонуть рыбаку, уснувшему в лодке

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Аргаяше (Челябинская область) бойцы пожарно-спасательного подразделения пришли на помощь рыбаку, уснувшему в лодке посреди озера, – не исключено, что они смогли предотвратить трагедию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Сообщение о неуправляемой лодке поступило на пульт пожарно-спасательной части № 56 днем в четверг, 6 июля, от очевидца. «К моменту их прибытия бойцов к озеру судно уже не было видно с берега, и установить, есть ли в ней люди, не представлялось возможным. Строго следуя инструкции, огнеборцы накачали свою лодку, надели спасжилеты и выдвинулись в центр водоема», – рассказали в МЧС.

В лодке пожарные-спасатели обнаружили пьяного уснувшего рыбака без спасжилета. Лодку сопроводили к берегу. Помощь мужчине не потребовалась, однако ему грозит административная ответственность за управление маломерным судном в состоянии опьянения.

Отметим, что это не единственный случай, когда южноуральцы пренебрегают правилами безопасности на воде. Еще свежа в памяти трагедия на озере Максимка в Чесменском районе, где из-за перегруза лодки и нарушения правил управления судном погибли семь человек, в том числе четверо детей.

А 4 июля в 16.30 спасателям городской службы спасения поступило сообщение о том, что на озере Смолино двоих подростков 13 лет уносит ветром на катамаране, и они не могут самостоятельно причалить. К моменту спасения ребята находились в 500 метрах от берега. Обстоятельства инцидента уточняются.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по ЧЕлябинской области