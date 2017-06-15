15 человек спасены во время пожара в челябинской многоэтажке

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинские огнеборцы ликвидировали крупный пожар в многоэтажном доме в Калининском районе – спасено 15 человек, в том числе пятеро детей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным пресс-центра регионального МЧС, сегодня днем на центральный пункт пожарной связи поступил сигнал о задымлении в одной из квартир многоэтажки на улице Чайковского. На место происшествия по повышенному номеру сложности были направлены подразделения Челябинского пожарно-спасательного гарнизона.

«К моменту прибытия огнеборцев подъезд был серьезно задымлен. В течение нескольких минут по маршевым лестницам на улицу было выведено 15 человек, среди них пятеро детей», – говорится в сообщении.

Параллельно сотрудники МЧС проникли в квартиру на третьем этаже, где произошло возгорание. По предварительным данным, женщина 1938 года рождения готовила на кухне, когда в проводке случилось короткое замыкание и загорелся стоявший рядом диван.

«Пенсионерка получила отравление продуктами горения, она госпитализирована», – уточнили в спасательном ведомстве.

Точную причину и обстоятельства пожара установят сотрудники отделения дознания.