18+ Жителя Верхнего Уфалея осудят за убийство одноногого насильника, напавшего на его девушку

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Верхнего Уфалея (Челябинская область) предстанет перед судом за убийство соседа, пытавшегося изнасиловать его возлюбленную, – психиатрическая экспертиза не выявила у мужчины состояния аффекта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено летом 2016 года в одном из общежитий, куда поселился после очередной отсидки инвалид-уголовник с 30-летним стажем. Мужчина ранее отбывал наказание за изнасилования, причинение вреда здоровью и грабежи. Оставшись без части ноги, экс-зэк коротал время за распитием алкоголя. В один из дней к нему спустилась его пьяная соседка, чтобы составить ему компанию, однако мужчина начал к ней приставать.

«Со слов женщины, сосед напал на нее, избил и пытался изнасиловать, на крики о помощи прибежал ее сожитель, который также недавно освободился из колонии. Мужчины начали драться. Сожитель девушки схватил нож и несколько раз ударил противника по лицу, туловищу, рукам и ногам. Потерпевший скончался на месте. Мужчина вместе с девушкой были задержаны сотрудниками полиции при попытке покинуть общежитие. Стражей порядка вызвали соседи, слышавшие шум и крики», – рассказал руководитель СО по Верхнему Уфалею СУ СКР по Челябинской области Евгений Быков.

Сначала горожанин признавался, что совершил убийство, но объяснял произошедшее состоянием аффекта. Психиатрическая экспертиза показала, что аффекта не было – мужчина был в алкогольном опьянении. Ознакомившись с материалами дела, злоумышленник стал отрицать вину. Тем не менее, расследование завершено. Материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), после чего поступят в суд.

Ольга Плеханова