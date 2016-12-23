Жительница Южного Урала потеряла 220 тыс. рублей, доверившись интернет-«помощнику»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница Карталов (Челябинская область) в одночасье потеряла более 220 тыс. рублей – ее ограбили с помощью всемирной паутины, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального полицейского Главка.

В ходе следствия выяснилось, что после смерти мужа 60-летней женщине позвонил неизвестный человек и предложил ей «обналичить» электронные деньги, которыми распоряжался покойный. Посредник помог вдове завести виртуальный счет, куда действительно перечислил деньги. А позже потерпевшая отправила на этот счет и свои личные сбережения.

Спустя время она проверила свой электронный «кошелек» и обнаружила, что все деньги пропали. Жертва мошенничества обратилась в полицию.

По факту правоохранители возбудили уголовное дело. Афериста ищут. По статье 159 УК РФ преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.