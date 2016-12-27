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ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 27 декабря 2016 года, 17:28

Жители Челябинска в новогоднюю ночь предпочитают водке шоколадные конфеты


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Аналитики торговой сети «Перекресток» выяснили, какие продукты входят в ТОП-10 новогодних покупок жителей разных регионов страны. Так, обязательными атрибутами новогоднего стола челябинцев являются наборы конфет (10,3%*), игристые вина (7,9%), цитрусовые фрукты (7,2%), сыры (6,6%) и соленая рыба (5,9%).

ТРИ НОВОГОДНИХ НАПИТКА-ЛИДЕРА

Самый новогодний напиток – шампанское – практически во всех регионах** уверенно занимает первое место среди спиртных напитков в предновогодний период. Больше всего игристого покупают москвичи (11,6%) и екатеринбуржцы (12,1%), меньше – жители Перми (6,4%), Нижнего Новгорода (6,5%) и Самары (7%).

Так, в Нижнем Новгороде напитком-лидером стала водка (7,5%). В целом по России это второй по популярности напиток на новогоднем столе. Лишь в Челябинске водка не вошла в ТОП-10 новогодних продуктов.

В Казани и Самаре на первом месте среди напитков в этом году находится виски – 8,4% и 8,1% соответственно. В целом по стране этот напиток уверенно занял третью позицию по популярности в предпраздничный период (7%). Наиболее равнодушными к виски оказались жители Уфы, Челябинска и Перми.

Лидерами среди безалкогольных новогодних напитков в целом по России являются пакетированные соки и нектары (3,9%). Больше всего они популярны в Челябинске (5,8%), Ростове-на-Дону (4,9%) и Перми (4,8%), Уфе (4,6%) и Екатеринбурге (4,5%). Москвичи же выбирают сладкую газировку (3,8%), а вот жители Северной столицы предпочитают пить в Новый год или после него минералку (4,9%) – это единственный регион из рассматриваемых, где минеральная вода вошла в ТОП-10 новогодних закупок.

ЗАКУСКИ: В МОДЕ СЛАДКОЕ

Наибольшей популярностью среди россиян (кроме Москвы и области) в последнюю предновогоднюю неделю пользуются наборы конфет, в некоторых городах они популярнее шампанского. Конфеты занимают первую строчку рейтинга по количеству предновогодних покупок в «Перекрестках» Ростова-на-Дону (14,4%), Уфы (14,3%), Самары (13,4%), Перми (12%), Казани (11,3%), Санкт-Петербурга (10,7%), Челябинска (10,3%) и Нижнего Новгорода (9,7%).

Также в ТОП-10 продуктов, которыми россияне сервируют стол, входят полутвердые и твердые сыры (6,6%), почти настолько же популярны цитрусовые фрукты и торты (5,6%).

В ТОП-10 продуктов для новогоднего стола не вошли икра, колбаса, свинина и экзотические фрукты. Примечательно, что экзотические фрукты к новогоднему столу чаще всего предпочитают приобретать в Екатеринбурге (5,9%) и Уфе (5,3%) – здесь они входят в ТОП-5 популярных предновогодних покупок. Совсем равнодушны к фруктовой экзотике жители Ростова-на-Дону, Самары, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы. Жители Перми (6,8%) и Челябинска (5,9%) в качестве украшения новогоднего стола предпочитают использовать соленую рыбу, которая здесь входит в пятерку лидеров по продажам.

*От всех продаж в супермаркетах торговой сети «Перекресток» в Челябинске в период с 27.12.2015 по 03.01.2016

**На основе анализа данных о продажах в сети супермаркетов «Перекресток» в 10 городах России (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Самара, Уфа, Пермь, Челябинск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону).

X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже – FIVE, рейтинг Moody’s – Bа3, рейтинг S&P – BB–, рейтинг Fitch – BB) — одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», магазинами «Экспресс-Ритейл» под различными брендами.

На 30 сентября 2016 г. под управлением Компании находилось 8 574 магазина с лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 7 787 магазинов «Пятерочка», 503 супермаркета «Перекресток», 90 гипермаркетов «Карусель» и 194 магазина «Экспресс». Под управлением Компании находится 35 распределительных центров и 1 561 собственный грузовой автомобиль на территории Российской Федерации.

За 2015 г. выручка Компании составила 808 818 млн рублей (13 268 млн долларов США), показатель скорр. EBITDA составил 59 413 млн рублей (975 млн долларов США), а чистая прибыль составила 14 174 млн рублей (233 млн долларов США). За 9 месяцев 2016 г. выручка Компании составила 739 491 млн рублей (11 443 млн долларов США), EBITDA составил 56 361 млн рублей (872 млн долларов США), а чистая прибыль составила 19 874 млн рублей (308 млн долларов США).

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» – 47,86%, основатели «Пятерочки» – 14,43%, директора X5 – 0,06%, казначейские акции – 0,01%, акции в свободном обращении – 37,64%.

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Теги: рейтинг, новый год, инфографика, перекресток
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