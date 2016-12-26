ВАЖНО. Жителей Челябинска приглашают обсудить проект новой маршрутной сети города

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Во вторник, 27 декабря, в мэрии обсудят проект новой маршрутной сети города – разработчики покажут горожанам предварительные варианты движения трамваев, троллейбусов и автобусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Исполнителем выступил Челябинский институт генерального плана и транспорта. Перед специалистами поставили задачу – увеличить количество муниципального транспорта, сделать его максимально актуальным и удобным, чтобы в дальнейшем минимизировать число нелегальных перевозчиков.

«За последние несколько лет Челябинск существенно изменился, появились новые микрорайоны, крупные производства, ритм жизни стал более динамичным. Вопрос пересмотра схемы движения общественного транспорта возник из-за подтверждающейся статистики, что одни маршруты оказались перегруженными, другие – совсем невостребованными. Городу необходима маршрутная сеть, которая станет удобной для пассажиров и транспортных предприятий», – комментирует начальник Управления транспорта Роман Болотов.

Власти опубликовали на официальном сайте горадминистрации схемы трамвайной, троллейбусной, автобусных линий, а также общую схему маршрутной сети.

Напомним, проект рассчитан на пять лет, а в его основу глава города попросил включить развитие трамвайных и троллейбусных сетей.

Мероприятие пройдет 27 декабря, начало – в 13.00 в городской администрации.