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Агентство новостей Доступ 1 26 декабря 2016 года, 16:15

ВАЖНО. Жителей Челябинска приглашают обсудить проект новой маршрутной сети города


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Во вторник, 27 декабря, в мэрии обсудят проект новой маршрутной сети города – разработчики покажут горожанам предварительные варианты движения трамваев, троллейбусов и автобусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Исполнителем выступил Челябинский институт генерального плана и транспорта. Перед специалистами поставили задачу – увеличить количество муниципального транспорта, сделать его максимально актуальным и удобным, чтобы в дальнейшем минимизировать число нелегальных перевозчиков.

«За последние несколько лет Челябинск существенно изменился, появились новые микрорайоны, крупные производства, ритм жизни стал более динамичным. Вопрос пересмотра схемы движения общественного транспорта возник из-за подтверждающейся статистики, что одни маршруты оказались перегруженными, другие – совсем невостребованными. Городу необходима маршрутная сеть, которая станет удобной для пассажиров и транспортных предприятий», – комментирует начальник Управления транспорта Роман Болотов.

Власти опубликовали на официальном сайте горадминистрации схемы трамвайной, троллейбусной, автобусных линий, а также общую схему маршрутной сети.

Напомним, проект рассчитан на пять лет, а в его основу глава города попросил включить развитие трамвайных и троллейбусных сетей.

Мероприятие пройдет 27 декабря, начало – в 13.00 в городской администрации.

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Теги: администрация челябинска, евгений тефтелев, маршрутная сеть, транспорт челябинска, городской транспорт, общественные слушания
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