ВНИМАНИЕ. Зеленая вода пойдет из кранов челябинцев 27 декабря

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Зеленая вода может пойти из кранов жителей Челябинска вечером 27 декабря – городские власти рекомендуют гражданам не беспокоиться, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«С вечера 27 декабря в северной зоне Металлургического района будут проводиться работы по выявлению и устранению утечек на сетях теплоснабжения. Работы проводит МУП "Челябинские коммунальные тепловые сети"», – сообщили в администрации.

Для этого в часть контура тепловой сети района введут безопасный краситель «Уранин А». Окрашивание воды позволит обнаружить утечки из системы отопления и горячего водоснабжения в затопленных грунтовыми и иными водами каналах и камерах.

При окрашивании воды из крана в квартирах в желто-зеленый цвет необходимо сообщить в диспетчерскую службу МУП «ЧКТС» по телефону 723-01-87.

Краситель «Уранин А» – натриевая соль флуоресцеина, хорошо растворимая в воде, с ярко выраженным зеленым цветом. Он является органическим растворителем, абсолютно безопасен для человека, животных и окружающей среды, не оставляет осадка на поверхностях.