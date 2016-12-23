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Агентство новостей Доступ 1 23 декабря 2016 года, 06:50

Занятия в школах Магнитогорска отменяются из-за мороза 23 декабря


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Из-за аномальных холодов частично отменены занятия первой смены в школах Магнитогорска (Челябинская область) – температура за окном составляет минус 28 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 23 декабря, школьники с 1 по 7 класс, учащиеся в первую смену, могут остаться дома. Занятия отменены из-за мороза. Столбики термометров застыли на отметке минус 28, ветер 1 м/с. К обеду прогнозируют потепление до минус 19.

Напомним, 22-23 декабря в отдельных районах Челябинской области сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более.
 

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Теги: отмена занятий, новости магнитогорска, морозы на урале, погода в магнитогорске
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