Занятия в школах Магнитогорска отменяются из-за мороза 23 декабря

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Из-за аномальных холодов частично отменены занятия первой смены в школах Магнитогорска (Челябинская область) – температура за окном составляет минус 28 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 23 декабря, школьники с 1 по 7 класс, учащиеся в первую смену, могут остаться дома. Занятия отменены из-за мороза. Столбики термометров застыли на отметке минус 28, ветер 1 м/с. К обеду прогнозируют потепление до минус 19.

Напомним, 22-23 декабря в отдельных районах Челябинской области сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более.

