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Агентство новостей Доступ 1 22 декабря 2016 года, 14:40

ВАЖНО. Закон, защищающий граждан от произвола коллекторов, заработает с 1 января 2017 года


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 1 января 2017 года начинает работать ФЗ № 230, регламентирующий работу коллекторов, – новый нормативный акт призван обезопасить граждан от бесконтрольного выбивания денег, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Новый закон определяет порядок взаимодействия коллекторов с должником. Установлены способы общения – личные переговоры, телеграммы, встречи, телеграфные сообщения, почтовые отправления по месту жительств и пребывания. Строго ограничено время общения – не допускается взаимодействие в рабочие дни с 22.00 до 8.00, в выходные и праздничные с 20.00 до 9.00.

Определена периодичность личных встреч и звонков – телефонные переговоры не чаще раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц (по одному долгу, в одном кредитном учреждении), встречи – только раз в неделю. Также коллекторы не имеют права общаться с третьими лицами – членами семьи, сожителями и так далее. Это возможно только с письменного согласия должника.

Закон запрещает любые неправомерные действия в отношении должника: примененние силы, угрозы, психологическое давление, введение в заблуждение. 

Общение коллекторов с должниками запрещено по следующим основаниям: со дня признания его банкротом, а также если лицо является недееспособным, инвалидом и несовершеннолетним.

Должники смогут отказаться от общения с коллекторами и взыскателями. Можно перепоручить взаимодействие своему адвокату – для этого нужно направить заявление кредитору. Также можно полностью отказаться от общения без мотивации. Однако есть исключения – отказаться можно не ранее чем через четыре месяца с даты возникновения просрочки, а когда суд взыскивает с должника деньги, действие заявления приостанавливается на два месяца.

Также коллекторы обязаны вести аудиозапись всех личных и телефонных переговоров с должниками и хранить аудиофайлы три дня. Наконец, коллекторы должны быть обязательно внесены в специальный госреестр. В противном случае их деятельность будет нелегальной. При этом требования к ним довольно жесткие, например, ответственность организации должна быть застрахована на сумму не менее 10 млн рублей. Отметим, что пока документы на регистрацию в Челябинской области не подал никто.

За нарушение законодательства коллекторов будут штрафовать на сумму до 2 млн рублей. 

Полный текст нового закона можно прочитать ЗДЕСЬ

Что делать, если вам позвонил коллектор, можно узнать в новой рубрике АН «Доступ»

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Теги: коллекторы, новости челябинска
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