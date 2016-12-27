Задымленность воздуха сохраняется в Челябинске третьи сутки

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске сегодня, 27 декабря 2016 года, сохраняются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу города (ЕДДС).

По информации службы, слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению в приземном слое атмосферы промышленных выбросов и автомобильных выхлопов.

«Недостаточное рассеивание вредных примесей в воздухе будет наблюдаться до семи часов вечера 27 декабря», – говорится в сообщении.

Промышленным предприятиям города предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух, всем субъектам хозяйственной деятельности – минимизировать проведение работ, вызывающих дополнительное загрязнение атмосферы.

Напомним, НМУ в городе объявлены с 25 декабря.