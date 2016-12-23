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Агентство новостей Доступ 1 23 декабря 2016 года, 13:42

За ДТП с двумя погибшими водитель в Бредах получил почти 6 лет колонии


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Почти шесть лет исправительной колонии общего режима получил житель Брединского района (Челябинская область) за дорожно-транспортное происшествие – мужчина сел за руль в пьяном состоянии и насмерть сбил двух пешеходов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Дмитрий Самолюк признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 УК РФ», – сообщила официальный представитель региональной прокуратуры Наталья Мамаева.

Уже лишенный водительских прав, мужчина 10 июля 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль ВАЗ-21100. Набрав скорость около 100 км в час, он выехал на обочину встречной полосы движения, где сбил двух пешеходов 17 и 19 лет. От полученных травм они скончались на месте.

Самолюк просил рассмотреть его дело в особом порядке, что позволило бы снизить срок наказания, но против этого выступили родственники погибших.

«Приговором Брединского райсуда ему назначено 5 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он также лишен права заниматься любым видом деятельности, связанным с управлением транспортными средствами, на три года», – уточнили в прокуратуре.

Кроме того, судом удовлетворены исковые требования родственников о взыскании морального вреда в общем размере 1 млн 700 тыс. рублей, а также материального – свыше 45 тыс. рублей.

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