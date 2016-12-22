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Агентство новостей Доступ 1 22 декабря 2016 года, 11:17

За 80 срубленных берез южноуралец заплатит свыше 400 тыс. рублей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Октябрьского района (Челябинская область) осужден за незаконную рубку 85 деревьев на территории лесничества, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Суд признал его виновным в незаконной рубке лесных насаждений в крупном и особо крупном размерах, а также в вовлечении ребенка в совершение преступления», – сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

Там уточнили, что мужчина в октябре-ноябре 2015 года совместно с соседским мальчиком 2002 года рождения спилил 26 берез, отнесенных к лесам первой группы, запрещенных к порубке, а с марта по май 2016 уничтожил 58 берез и одну осину.

Суд приговорил лесоруба к трем с половиной годам условного лишения свободы, установив испытательный срок на три года.

Кроме того, удовлетворены исковые требования Главного управления лесами Челябинской области – с осужденного будет взыскан материальный ущерб на общую сумму около 436 тыс. рублей.

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Теги: незаконная вырубка леса, черные лесорубы, новости челябинска, октябрьский район, новости челябинской области
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