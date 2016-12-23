Южноуральцы, надругавшиеся над трупом односельчанина, попросили смягчения приговора

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жители села Медведевка (Кусинский район, Челябинская область), убившие односельчанина и надругавшиеся над трупом в декабре 2013 года, не добились смягчения приговора – Верховный суд оставил решение первой инстанции без изменений, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, жуткую находку сделал местный рыбак – в 600 метрах от деревни, в центре промышленного пруда на реке Ай, мужчина набрел на тележку с обгоревшими человеческими останками.

Выяснилось, что 27-летнего мужчину забили до смерти знакомые, одного из которых он за несколько дней до смерти обокрал, а второму угрожал убийством. Орудиями преступления стали нож и наждачный круг. Затем соучастники вывезли труп потерпевшего на водоем и попытались утопить, после неудачи – подожгли.

Челябинским областным судом Андрей Трубников и Валерий Фаттахов признаны виновными по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство группой лиц по предварительному сговору).

С учетом смягчающих обстоятельств – противоправного поведения потерпевшего, явки с повинной Трубникова, активного способствования раскрытию и расследованию преступления и признанию вины обоими – каждому назначено по 14 лет 8 месяцев исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок один год.