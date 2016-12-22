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Агентство новостей Доступ 1 22 декабря 2016 года, 14:02

Южноуральцев ждет последняя аномально холодная ночь в декабре


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Предстоящей ночью в Челябинской области сохранится аномально холодная погода – ночью и в утренние часы в низинах ожидается минус 35-40 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В ночь на пятницу, 23 декабря, ожидается минус 29-34, в низинах – 35-40, на крайнем западе – 22-27 градусов ниже нуля. Завтра днем возможен небольшой снег, столбики термометров поднимутся до 12-17 градусов, лишь в пониженных частях рельефа будет чуть более 20, ветер переменных направлений: северо-восточный с переходом на юго-западный, отдельные порывы до 12-17 метров в секунду.

В Челябинске грядущей ночью прогнозируется минус 30-32 градуса, в пятницу днем – 15-17, небольшой снег и слабая метель.

В выходные дни ожидается ощутимое ослабление морозов: днем от 6 до 12 градусов, максимальная температура воздуха в ночь на субботу 23 градуса, в воскресенье – 12-17.

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Теги: погода в челябинске, новости челябинска, морозы на урале
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