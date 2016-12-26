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Агентство новостей Доступ 1 26 декабря 2016 года, 11:15

Приставы сделали новогодний подарок невыездным должникам


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Приставы сделали новогодний подарок невыездным должникам – оплатить все можно будет досрочно в здании аэропорта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу УФССП.

Сведения о пассажирах, вылетающих из челябинского аэропорта с 28 декабря по 9 января будут поступать в УФССП за сутки до отправления и проверяться по базам должников. Если гражданин невыездной, то приставы сообщат ему о новогодней поблажке – при досрочном погашении задолженности постановление о запрете выезда будет отменяться в экстренном порядке.

Тот же механизм будет работать, если гражданин долги погасил, но постановление о запрете выезда еще не отменено или не поступило в пограничную службу.

Также за три часа до рейса в международном терминале будет работать судебный пристав, который поможет гражданам узнать о наличии исполнительного производства, последствиях уклонения от оплаты. Обладатели долгов, ограниченные в праве выезда, смогут на месте погасить задолженность.

Запрет на выезд за границу применяется, когда размер задолженности составляет 10 тыс. рублей и более. Сейчас в списке невыездных более 28 тыс. южноуральцев.

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Теги: новый год, подарки, новости челябинска, судебные приставы
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