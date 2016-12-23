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Агентство новостей Доступ 1 23 декабря 2016 года, 12:20

Южноуралец проведет в колонии 21 год за убийство женщины, изнасилование ребенка и разбой


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Еманжелинский горсуд (Челябинская область) приговорил к 21 году колонии особого режима местного жителя за серию нападений на женщин и изнасилование несовершеннолетней, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Мужчина признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней, вооруженном разбое и убийстве. Суд лишил его свободы на 21 год – это время он должен провести в исправительной колонии особого режима, после выхода из МЛС он будет на год ограничен в передвижениях», – сообщили в пресс-службе.

Первое преступление он совершил в октябре 2015 года: вечером выследил девочку, ударил по голове, отчего она упала за землю. Преодолевая сопротивление жертвы, мужчина совершил насильственный половой акт.

В декабре злоумышленник напал на женщину, вышедшую из торгового павильона. «Он подошел к ней со стороны запасного выхода, начал вырывать сумку. Потерпевшая пыталась бороться, тогда преступник обхватил ее рукой сзади за шею, рванул на себя. После чего достал нож и нанес им удар в голову и по телу», – рассказали в суде. Его добычей стали 5 тыс. рублей.

Через несколько дней он совершил третье преступление. Находясь в состоянии алкогольного опьянения в поселке Борисовка, проник в дом к женщине, избил ее, а затем кухонным ножом нанес множественные удары в жизненно важные части тела. В дальнейшем он объяснил свой поступок личными неприязненными отношениями.

Добавим, что подсудимый признал вину только в убийстве и частично – в разбойном нападении.

В судебном заседании был заявлен гражданский иск о взыскании с преступника компенсации морального вреда семье убитой – 1 млн, а также возмещении затрат на организацию похорон – 64 тыс. рублей. Эти требования судом удовлетворены в полном объеме.

Отметим, что мужчина осовобился из МЛС в июне 2015 года, нигде не работал.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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Теги: убийство, изнасилование, разбой, новости еманжелинска, суды челябинской области, криминальные новости челябинской области
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