ВНИМАНИЕ. ЮУЖД отменяет электрички на новогодние каникулы в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На новогодние праздники ЮУЖД изменяет график следования нескольких пригородных поездов в Челябинской, Курганской и Оренбургской областях – южноуральский сегмент останется сразу без пяти электричек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, в Челябинской области с 1 по 8 января отменяется пригородный поезд № 6004 Полетаево-1 – Челябинск, курсирующий по рабочим дням. Также 6 января не будет электрички № 6047 Челябинск – Златоуст. С 13 января расписание будет восстановлено (по пятницам).

Поезд № 6048 Златоуст – Челябинск 1 января не выйдет на пути, а с 8 января будет следовать по расписанию (по воскресеньям). Со 2 по 6 января отменяется электричка № 6817 Челябинск – Еманжелинск. В остальные дни она будет следовать согласно по графику.

Отменяются рейсы пригородного поезда № 6814/6813 Костанай – Троицк на 2 января.

Кроме того, претерпело изменение сообщение Челябинской и Курганской областей. Со 2 по 6 января отменяются поезда № 6212 Челябинск – Каясан и № 6215 Каясан – Челябинск. В остальные дни они будут следовать по расписанию. Также 2 января назначается дополнительный рейс пригородного поезда № 6334/6335 Шумиха – Курган. Обычно он курсирует по пятницам, субботам, воскресеньям. С 1 по 8 января назначаются рейсы поезда № 6214 Челябинск – Шумиха. Со 2 по 6 января отменяются поезд № 6218 Челябинск – Шумиха.

В Оренбургской области 1 и 6 января отменяются поезда № 6743 Бузулук – Колтубанка и № 6741 Колтубанка – Самара, а 7 января в обратном направлении (поезда № 6744/6742 сообщением Самара – Колтубанка – Бузулук). Кроме того, 2 января отменяются рейсы поездов № 6740 Самара – Колтубанка и № 6738 Колтубанка – Бузулук.