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Агентство новостей Доступ 1 23 декабря 2016 года, 09:05

Все школьники Коркино освобождены от учебы из-за холода 23 декабря


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Занятия в школах Коркино (Челябинская область) отменены для обеих смен из-за мороза – не учатся все, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 23 декабря, из-за аномального холода в Коркино освободили от учебы школьников с 1 по 11 класс, занимающихся в первую и вторую смены. Сейчас температура в городе составляет минус 27 градусов.

Напомним, отмена занятий сегодня произошла в школах Челябинска, Златоуста, Кыштыма, Магнитогорска и Троицка.
 

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Теги: отмена занятий, погода в челябинской области, новости коркино, морозы на урале
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