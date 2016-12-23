Все школьники Коркино освобождены от учебы из-за холода 23 декабря

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Занятия в школах Коркино (Челябинская область) отменены для обеих смен из-за мороза – не учатся все, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 23 декабря, из-за аномального холода в Коркино освободили от учебы школьников с 1 по 11 класс, занимающихся в первую и вторую смены. Сейчас температура в городе составляет минус 27 градусов.

Напомним, отмена занятий сегодня произошла в школах Челябинска, Златоуста, Кыштыма, Магнитогорска и Троицка.

