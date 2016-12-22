Чт, 22.12.2016, 19:59 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 22 декабря 2016 года, 17:24

Магнитогорец, убивший родителей ради страховки и машины, попросил суд о смягчении наказания


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Магнитогорска (Челябинская область), убивший родителей ради машины и страховки, попросил смягчить ему суровый приговор – дело рассмотрел Верховный суд РФ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, преступление совершено в феврале 2015 года. Следствием установлено, что Дмитрий Семакин и Тимур Насыров, которому товарищ пообещал половину суммы, вырученной от продажи имущества после смерти родителей, прошли в квартиру потерпевших, выпили, после чего, вооружившись топором и металлической трубой, зашли в спальню и, заняв позиции по разным сторонам кровати, одновременно нанесли множество ударов по головам спавших супругов. Когда Семакин увидел, что отец подает признаки жизни, он накинул ему на шею электрический провод и задушил. Затем Семакин арендовал легковой автомобиль, на котором совместно с подельником вывез трупы в безлюдное место, а через несколько дней молодой человек обратился в правоохранительные органы с заявлением о пропаже родителей, подключил волонтеров и сам участвовал в поисках.

Тела погибших были обнаружены спустя почти две недели возле одного из СНТ. Оказалось целью убийцы были 760 тыс. рублей страховки за жизнь матери, а также право собственности на доли в 3-комнатной квартире родителей. В июне 2016 года Дмитрий Семакин и Тимур Насыров признаны виновными в групповом убийстве двух человек, совершенном из корыстных побуждений (пункты «а, ж, з» части 2 статьи 105 УК РФ). Семакина суд приговорил к 19, Насырова – к 18 годам строгого режима. Верховный суд РФ рассмотрел апелляцию стороны защиты и отказал преступникам в смягчении приговора. Решение суда оставлено без изменений.

© 2008–2016 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: новости магнитогорска, суды челябинской области, семакины, верховный суд
Подписаться на рассылку www.dostup1.ru
3 691
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 16:46
Над Челябинском вновь нависнет смог
сегодня, 15:48
В Челябинске стартуют работы по проектированию объектов к саммитам ШОС и БРИКС
сегодня, 15:40
Директор чебаркульского МУПа задержан за взятки
сегодня, 14:52
18+ Жителя Верхнего Уфалея осудят за убийство одноногого насильника, напавшего на его девушку
сегодня, 14:40
ВАЖНО. Закон, защищающий граждан от произвола коллекторов, заработает с 1 января 2017 года
сегодня, 14:21
Осужден челябинец, укравший пистолет у спящего полицейского
сегодня, 14:16
ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы ребенка случайно не убила новогодняя игрушка
сегодня, 14:02
Южноуральцев ждет последняя аномально холодная ночь в декабре
сегодня, 13:17
«Каждому придется по душе»: ледовый городок-2016 готов к открытию
сегодня, 13:11
Мост между властью и социумом: Общественная палата Челябинской области подвела итоги года
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Прямой доступ
Интервью
Опрос

Какую елку Вы установите дома?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость