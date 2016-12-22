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Агентство новостей Доступ 1 22 декабря 2016 года, 13:01

Гала-концерт на тему кинематографа прошел в Чебаркуле


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Творческие коллективы завода «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу Мечел) дали Гала-концерт на главной сцене Чебаркуля (Челябинская область) – традиционный конкурс художественной самодеятельности собрал несколько десятков артистов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В конкурсе художественной самодеятельности участвуют не только сотрудники «Уральской кузницы», но и члены их семей. Проявить себя можно в любом жанре, главное, чтобы номер соответствовал теме конкурса, в этом году он посвящен кинематографу.

В командном зачете члены конкурсной комиссии решили отдать первое место объединенному творческому коллективу механоштампового и энергоцеха. Концертная программа победителей включала стихи и песни из полюбившихся всем кинофильмов и даже танцевальный номер по мотивам индийского кино. Представители цехов-победителей стали первыми и во многих личных номинациях: Александр Ларин (энергоцех) признан лучшим вокалистом, его супруга Галина показала отличный танцевальный номер. Супруги Бурдовы, выступающие за механоштамповый цех, стали лучшим дуэтом, Вера Венжина – лучшей ведущей.

Самые проникновенные чтецы, по мнению жюри, трудятся в кузнечно-прессовом цехе. Представительница этого самого большого заводского подразделения поэтесса Светлана Гильметдинова сорвала просто шквал аплодисментов. Отдельная номинация предназначалась детям, здесь первое место досталось вокалистке Валерии Денисовой, также выступающей за основной цех «Уральской кузницы» – КПЦ.

«Творческий конкурс мы проводим уже много лет подряд, и отрадно, что с каждым годом среди участников все больше членов семей сотрудников предприятия. Сегодня большинство наших культурно-массовых мероприятий мы стремимся сделать семейными», – комментирует председатель профсоюзного комитета ПАО «Уралкуз» Александр Никитин.

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Теги: мечел, новости чебаркуля, уральская кузница, уралкуз, самодеятельность
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