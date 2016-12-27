В Матче звезд КХЛ примут участие 4 «сталевара» и 2 «тракториста»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Четыре «сталевара» и два «тракториста» примут участие в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги, который состоится 15-22 января в Уфе (Республика Башкортостан), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, участников выбирали представители СМИ, болельщики, а также департамент проведения соревнований КХЛ.

Так, в состязаниях – по решению журналистов – примут участие два представителя команды «Трактор» (Челябинск) – голкипер Павел Францоуз и защитник Кирилл Кольцов. Оба выступят за команду дивизиона Харламова. Их товарищами по команде будут, в том числе, представители «Магнитки» Данис Зарипов, Ян Коварж (решение департамента), Сергей Мозякин и Крис Ли (выбор болельщиков).

Добавим, в звездных списках еще четыре уроженца Челябинска. В дивизионе Боброва сыграет воспитанник «Трактора», выступающий за СКА Вячеслав Войнов, за команду дивизиона Тарасова – незабвенный Валерий Ничушкин (ЦСКА), за команду дивизиона Чернышева – выпускник «Трактора» Максим Шалунов («Сибирь») и воспитанник «Мечела» Евгений Медведев («Авангард»).

Составы звездных сборных четырех дивизионов будут дополнительно укомплектованы четырьмя лучшими игроками Кубка вызова МХЛ, уточнили в Лиге.

Неделя звезд хоккея в Уфе вместит в себя также Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги и Матч всех звезд Женской хоккейной лиги.